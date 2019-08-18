韓國瑜新竹拜廟最後一站天公壇 籲團結改變台灣

韓國瑜新竹縣市廟宇參拜行程最後一站來到新竹市天公壇，受到民眾熱情歡迎，現場民眾高喊韓國瑜凍蒜！

韓國瑜說，拜廟最後一站到天公壇，發現人這麼多，要大家給自己掌聲鼓勵。韓國瑜說，大家都希望台灣未來會改變，大家都希望未來台灣會越來越好，能夠安全、人民越來越有錢。

韓國瑜表示，新竹鄉親要發揮手上神聖的一票，不過你有多少錢、土地、黃金、鑽石都不重要，手上的選票，大家要團結起來，改變台灣，迎向更美好的未來。

(中時 )