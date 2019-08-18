韓國瑜新竹拜廟最後一站天公壇 籲團結改變台灣 17:092019/08/18 中時 楊宗灝 、邱立雅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜新竹廟宇參拜行程最後一站來到天公壇，呼籲民眾支持立委候選人鄭正鈐。(邱立雅攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜新竹拜廟最後一站天公壇 籲團結改變台灣 韓國瑜新竹縣市廟宇參拜行程最後一站來到新竹市天公壇，受到民眾熱情歡迎，現場民眾高喊韓國瑜凍蒜！ 韓國瑜說，拜廟最後一站到天公壇，發現人這麼多，要大家給自己掌聲鼓勵。韓國瑜說，大家都希望台灣未來會改變，大家都希望未來台灣會越來越好，能夠安全、人民越來越有錢。 韓國瑜表示，新竹鄉親要發揮手上神聖的一票，不過你有多少錢、土地、黃金、鑽石都不重要，手上的選票，大家要團結起來，改變台灣，迎向更美好的未來。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #天公壇 #新竹市 也許您會感興趣 推薦閱讀 失根藍終將歸隊 04:112019/08/14 時論廣場 女騎士淹死 韓國瑜：尊重家屬提國賠 10:372019/08/14 政治 要讓老兵看見！台東韓粉掏腰包立蔣經國與韓國瑜看板 11:082019/08/14 政治 無法克服將是難關！黃暐瀚曝這三事必定困擾韓選情 13:572019/08/14 政治 韓國瑜當心！關鍵三問題不解決 恐面臨大危機 09:332019/08/15 政治 遭設局？黃暐瀚提醒韓國瑜：要小心 11:232019/08/15 政治 扁批這2人險讓他出事！網錯愕：關回去吧 10:092019/08/17 政治 韓國瑜探訪 桃源區長謝英雄感動：5年來第1位市長來 00:012019/08/18 政治 行程喬不攏 柯P嗆韓扭曲 04:102019/08/18 政治要聞 怎麼形容跟韓國瑜的關係？胡幼偉妙回 15:292019/08/18 政治 政治熱門新聞 韓重磅顧問團成軍 李艷秋：對韓蔡郭有強烈示警作用 - 政治 蔡執政這2個月 網驚：「盛況」超越馬英九時代 - 政治 傳奉黨中央命令連署反柱姐參選 謝龍介回應了 - 政治 柯P默認跟蔡董見過10餘次 狐狸說是被黃暐瀚害的 - 政治 打臉黃創夏 李四川：批評沒有依據 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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