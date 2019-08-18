警方提供失蹤李男生活照片，若有民眾發現可與警方聯繫。（林雅惠翻攝）

高雄山區連日豪雨傳出災情，那瑪夏區達卡努瓦里傳出一名37歲獨居里民李義平自12日失聯至今不見蹤影，部落族人組成搜救隊前往農路與工寮找尋未果，警消正積極搜救中，親友非常擔心，希望很快能傳出好消息。

六龜分局達卡努瓦派出所所長鍾鳳琳表示，李義平12日癲癇症發作，被救護車送往那瑪夏衛生所就醫，之後返家休息，當晚他下山後就不見蹤影，員警查訪部落發現，當天晚上9時，李男沿著台29線道路步行下山，途中曾在一間雜貨店休息，未跟別人打招呼，後續再也無人看見，警方調閱監視影像，卻找不到李男蹤跡。

鍾鳳琳說，李男平日獨居靠打零工維生，親友發現多日不見他，8月15日報警協尋，部落族人更發起協尋任務，與警義消一起找尋李男，三組人馬兵分多路搜尋，但至今仍未發現蹤跡。

鍾鳳琳表示，搜救人員連日來沿著工寮與產業道路四處找尋，甚至也去河床找人，今天則從旗山溪往甲仙南河堰方向找尋，但直到昨晚仍沒消息，由於李男有酗酒習慣，是否下山尋友失蹤不得而知，員警公布李男身高168公分，

失蹤時穿著藍色長袖上衣、黑色運動長褲，希望有發現的目擊者可與警方聯繫。

(中時 )