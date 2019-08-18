陸綜《爸爸去哪兒5》的高收視與高人氣讓參加的明星爸爸與星二代萌娃們都走紅，時隔兩年當中的3位萌娃再聚首，再度引發話題。

《爸爸去哪兒5》3萌娃合體。（圖／翻攝自微博）

《爸爸去哪兒5》的三個萌娃再聚首，小泡芙、Jasper（小小春）、嗯哼時隔兩年再度合體聚餐，也融化大批網友，三人一起玩耍吃飯也勾起粉絲回憶。

《爸爸去哪兒5》3萌娃合體。（圖／翻攝自微博）

杜江的太太也是嗯哼的媽媽霍思燕今（18）日下午在微博放上三個萌娃一起吃飯和玩耍的照片，並寫下「我們永遠是一家人」。隨後劉耕宏也PO出其他照片，明顯看出孩子們都長大了。

(中時電子報)