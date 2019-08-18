《爸爸去哪兒5》3萌娃合體 嗯哼抽高變小帥哥 17:202019/08/18 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《爸爸去哪兒5》3萌娃合體，杜江兒子嗯哼（右）抽高變小帥哥。（合成圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸綜《爸爸去哪兒5》的高收視與高人氣讓參加的明星爸爸與星二代萌娃們都走紅，時隔兩年當中的3位萌娃再聚首，再度引發話題。 《爸爸去哪兒5》3萌娃合體。（圖／翻攝自微博） 《爸爸去哪兒5》的三個萌娃再聚首，小泡芙、Jasper（小小春）、嗯哼時隔兩年再度合體聚餐，也融化大批網友，三人一起玩耍吃飯也勾起粉絲回憶。 《爸爸去哪兒5》3萌娃合體。（圖／翻攝自微博） 杜江的太太也是嗯哼的媽媽霍思燕今（18）日下午在微博放上三個萌娃一起吃飯和玩耍的照片，並寫下「我們永遠是一家人」。隨後劉耕宏也PO出其他照片，明顯看出孩子們都長大了。 (中時電子報) #萌娃 #爸爸去哪兒 #陳小春 #小小春 #劉耕宏 #杜江 #小泡芙 #嗯哼 #聚餐 也許您會感興趣 推薦閱讀 鬼鬼上節目性感扭尻偷摸小鬼 自招有圈外新對象 15:202019/08/18 娛樂 靜茹不哭！這次換我們借你勇氣 盤點梁靜茹療傷十大金曲 15:592019/08/18 娛樂 卜學亮曝學霸女兒近況 已從森林系轉到超夯科系！ 12:552019/08/18 娛樂 吳慷仁驚被工作人員給這新封號 大談新目標是....... 13:222019/08/18 娛樂 韓媒爆具惠善離婚內幕 女方先提卻又反悔！ 14:002019/08/18 娛樂 Ella合體玖壹壹3人一一獻吻 開心直呼「我會被粉絲拉黑」 22:112019/08/17 娛樂 S.H.E合體破滅 Selina私約阿中談心都哭了 04:112019/08/14 娛樂新聞 韓流帝王來台獻驚喜 厲旭、圭賢合體寵台妹 17:022019/08/14 娛樂 小S女兒曝光全家同框照 網友往下看傻眼：神基因 14:082019/08/18 娛樂 娛樂熱門新聞 具惠善驚悚再發文：我被背叛 要求安宰賢為變心付出「這代價」 - 娛樂 撕破臉對話曝光！具惠善不忍了 公開離婚內幕 - 娛樂 親密戲前輩來真的！女星緊張求救 下秒驚床單有血 - 娛樂 小S女兒曝光全家同框照 網友往下看傻眼：神基因 - 娛樂 《延禧攻略》最美宮女大方露「曲線」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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