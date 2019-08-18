安妮與劉真、夏宇童、楊晨熙及哈孝遠日前上衛視中文台《一袋女王》分享自己曾經踩過的愛情地雷。安妮除了曾遇過每次結帳都裝死「白吃」的男友，還曾經交往一位忙著工作、但都隨時知道她行蹤、彷彿與她「心靈相通」的男友，結果朋友一聽覺得不單純，果然在她家中找到三個攝影鏡頭，安妮這才知道原來的貼心男友竟然是個大「攝」郎。

安妮有陣子跟某任男友同居，同居那段時間就覺得男友好貼心、總是知道她在想什麼，例如有次她洗完澡全身光溜溜塗搽保養品後，馬上就接到人在廣州出差的男友打來電話，問她是不是洗完澡準備出門吃飯了，讓安妮覺得男友跟她好心靈相通。甚至2點01分起床，1分鐘後就收到男友的關心訊息，有如男友隨時都知道自己在幹嘛。

安妮說，因為台灣很熱，她如果一個人在家都是全裸走來走去，還會自戀地跳跳舞、捏腰間肉檢查有沒有變胖。有次朋友來家裡玩，安妮很開心跟她分享男友種種貼心行逕，朋友一聽直覺不對勁，罵安妮太笨，家裡一定有被裝攝影鏡頭，兩人找了半天，果真在天花板、床邊跟門口共找到三顆鏡頭。安妮後來質問男友為什麼要用這種方式對她，男友解釋因為自己一直忙於工作，怕安妮會帶其他男人回來，而安妮為了保護自己，後來當然也就分手，。

此外，安妮在師大學中文時交往過一位外國男友，每次兩人出去吃飯，不管是貴的餐廳或便宜速食店，每次遇到要買單結帳，男友總是顧左右而言他，不是看天花板就是去上廁所。她總想說對方下次會請客就自掏腰包買單，但久而久之男友竟然食髓知味，有次男友約幾個好朋友一起去酒吧聚會，還豪氣點了很貴的伏特加，大家幾杯黃湯下肚後很開心，等到結束要買單時，安妮本以為這次男友總該付錢了，沒想到不只男友，連男友身邊所有男生都學他裝死，讓當時還是學生的安妮邊氣邊付掉一萬多元，總算清醒的她也隨即跟男友說掰掰分手。

(中時 )