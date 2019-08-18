新北市政府今年首度開辦「新住民親子職業試探體驗營」，40位新住民親子一起進行職探體驗，共學職業技能。（葉書宏翻攝）

新北市政府今年首度開辦「新住民親子職業試探體驗營」，40位新住民親子一起進行職探體驗，共學職業技能。（葉書宏翻攝）

新北市政府今年首度開辦「新住民親子職業試探體驗營」，40位新住民親子一起進行職探體驗，共學職業技能。（葉書宏翻攝）

新北市政府今年首度開辦「新住民親子職業試探體驗營」，40位新住民親子一起進行職探體驗，共學職業技能。（葉書宏翻攝）

新北市政府今年首度開辦「新住民親子職業試探體驗營」，40位新住民親子一起進行職探體驗，共學職業技能。（葉書宏翻攝）

新北市政府今年首度開辦「新住民親子職業試探體驗營」，開設餐飲科及美容科2班，新北市副市長謝政達今（18日）前往莊敬高職，與40位新住民親子一起進行職探體驗，共學職業技能。謝政達強調，至今已輔導逾千名新住民考取相關證照。

謝政達親自拿眉筆幫學員彩繪及與新住民親子一起捲麻花、做和菓子。他表示，新北市是一座多元、友善、尊重的城市，市內有高達14.6萬的新住民及第二代子女，更是全國人口最多的城市。

為了持續實踐這個目標，10年來結合技職教育資源，創造在地就業機會，提供新住民優質的學習平台及多樣的職業專門課程，已輔導逾千人考取證照。

曾參加新住民技職專班的結業學員包金梅表示，還沒上美容班前，以為保養、彩妝不過是日常生活中簡單的事，上課後才知道原來還有許多專門的技術，在老師們的細心專業指導下，慢慢學會護膚和彩妝，課程不僅可習得一技之長，也能找到不錯工作及收入。

教育局表示，自2010年起開設「新住民技職專班」，截至2018年已開設72班並輔導逾1千位新住民順利考取丙級證照，每年考照錄取率皆達6成以上。

今年共開設4班，招收44位新住民學員，包含烘培食品班、電腦軟體應用班、中式麵食班及烘培麵包班，各班學員需經歷至少40小時的紮實訓練，力拼證照考試。今年首度開辦「新住民親子職業試探體驗營」，希望帶領新住民親子透過實作學習，提供職業試探機會與就業知能，尋找職涯方向並促進親子關係。

已結業的美容班學員鄧氏釵及何相炳表示，經過3年的假日專班課程後，都順利考取丙、乙級技術士證照，並在樹林區成立工作室，至今已開業4年多，服務項目有臉部美容、美睫、身體保養，紋繡等，雖然工作室無法與大型美容院相比，但是穩定的客源就是肯定她們手藝的最好證明。

何相炳提到，現在最大的成就感是來自擁有獨立的謀生能力，不須仰賴他人，並改善生活經濟，她也鼓勵新住民朋友積極上課考照，提升自己未來就業的競爭力。

(中時 )