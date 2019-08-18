享譽華人世界的編舞家黎海寧（左）作品《冬之旅．春之祭》將重演，這回她邀請台灣舞者周書毅（右）擔任劇中「尼金斯基」一角。（香港城市當代舞蹈團提供）

李欣恬／台北報導

享譽華人世界的編舞家黎海寧兩部代表作《冬之旅》與《春之祭》，近期由香港城市當代舞蹈團重演，整合成《冬之旅．春之祭》，並邀請台灣舞者周書毅飾演「尼金斯基」一角，黎海寧表示：「冬之旅和春之祭一起呈現，觀眾可感受到一冷一熱，兩種不同的狀態。」

黎海寧是香港現代舞之母，她自幼習舞，曾赴倫敦當代舞蹈學院學習，1979年在港與曹誠淵創辦城市當代舞蹈團，擔任駐團編舞家，曾獲英國女皇頒發大英帝國榮譽勳章。雲門舞集創辦人林懷民稱她是「華人最好的編舞家」，並把她的作品推介給台灣觀眾。

《冬之旅．春之祭》用樂分別使用了古典音樂作曲家舒伯特的藝術歌曲《冬之旅》，以及史特拉汶斯基的作品《春之祭》，皆以古典音樂為編舞架構。

黎海寧表示，她編舞時的選曲，是非常直覺性的選擇，而這樣的選擇，正是來自於她的作曲家父親黎草田、作家母親楊莉君的培養和薰陶，她從小也學鋼琴，即使不走音樂路，古典音樂同樣影響了她一生的舞作，另一部代表作《證言》，用的就是蕭士塔高維契的音樂。

黎海寧的《冬之旅》首演於1984年，這次演出的版本，黎海寧與舞者們一起，重新梳理藝術歌曲裡所描繪的旅人孤獨心境、冰冷的氣候，將再做更多層次的鋪陳；《春之祭》首演於1992年，音樂部分由雙鋼琴演奏呈現，並重現1913年史特拉汶斯基在巴黎首演時的暴動場景。演出將於9月18日至19日，在台北中山堂登場。

(中時 )