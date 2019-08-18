庾澄慶（哈林）與蕭敬騰（老蕭）、馬念先、姚小民、Erika 劉艾立等人，攜手演出的新音樂喜劇《西哈遊記-魔二代再起》即將開演，日前接受媒體專訪時，哈林公布製作成本已高達3千萬，但也坦承他並不在意票房，直言自己是「花錢做一個值得的事情！」希望這次特別邀請來參與演出的幾位領銜主演，能開心的完成這個作品，「像是老蕭，雖然他一開始在接下這個演出邀請時，還不是很了解會發生什麼事，但實際參與排練之後，也覺得超級好玩，甚至可能在未來也想要搞出這樣的作品」。

老蕭的經紀人Summer補充：「老蕭自七月進入密集排練之後，自己都忍不住問我『為什麼只有演高雄場？還只有六場！』」更指出這次的演出真的是演唱會的樂團編制。問到即將演出，老蕭有什麼想對哈林哥喊話？老蕭笑回：「哈林哥是神仙等級，不需要什麼信心喊話！主要是期待能在哈林哥的帶領之下，很開心的完成這個作品，如果觀眾也都能喜歡這個演出，我們也會更開心！」

不同於一般舞台劇製作，《西哈遊記-魔二代再起》屏棄實體佈景，以五道 LED屏幕搭配大量吊橋、高塔的舞台設計，試圖打造一個非典型的「後西遊」神話世界，連哈林都「嚇一跳」表示沒想到製作規模會這麼大！整體舞台由四道對開LED彩幕及一面LED冰屏組成，舞台三面更有七大座「魔塔」和三道可升降的吊橋，隨著場次的變動升降開合，有時是色彩鮮明的天堂大歌廳，有時是充滿金屬感、粗獷的地下音樂工廠。《西哈遊記-魔二代再起》將於9月5日到8日在高雄衛武營登場，購票洽兩廳院售票系統。

《西哈遊記-魔二代再起》日前進行彩排。（劇組提供）

《西哈遊記-魔二代再起》日前進行彩排。（劇組提供）

(中時 )