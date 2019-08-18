北車男子跌落月台 普悠瑪撞擊死亡 17:512019/08/18 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北車站第3月台今天下午3點多發生一起民眾跌落月台遭列車撞擊後死亡。（李文正翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約30歲的陳姓男子在第3月台第11節車廂附近跌落月台遭正要進站的普悠瑪列車撞擊。（李文正翻攝） 台北車站今天下午3點40分發生一起民眾落軌遭列車撞擊，年約30歲的陳男子在第3月台掉落下鐵軌，此時正好273車次普悠瑪列車進站，遭到列車當場撞擊，肢體多處變形已明顯死亡。 警方到場後立刻拉起封鎖線，並在車頭發現血跡，據列車司機員表示，陳男在列車正要進站時，從第3月台第11節車廂位置墜落鐵軌，遭到列車撞擊，目前警察已經調閱監視器畫面，觀看列車進站前一個狀況，並聯絡陳男家屬，釐清意外發生原因。 (中時 ) #列車 #撞擊 #鐵軌 #死亡 #台北車站 也許您會感興趣 推薦閱讀 人口死亡交叉 繼承棟數創新高 04:112019/08/14 財經焦點 高鐵中秋連假加開143班次 周五凌晨開放購票 10:532019/08/14 生活 小小兵闖入北捷淡水線 夏天搭上海銀彩繪列車去海邊 21:472019/08/14 財經 上海商銀邀民眾體驗北捷小小兵列車 04:102019/08/15 產業特刊 日本JR驚悚列車 駕駛邊睡邊開 10:162019/08/15 日常 阿里山林鐵軌道損壞停駛 10:172019/08/16 社會 他爽睡鐵軌 沒被撞卻電到焦臭慘死 20:062019/08/16 時事 台鐵中秋加開159班車 8／29開賣 10:442019/08/17 生活 月台列車 重現新北投車站風情 04:102019/08/18 地方新聞 台北車站一男落軌遭撞亡 台鐵近萬乘客受延誤 16:352019/08/18 生活 社會熱門新聞 北車男子跌落月台 普悠瑪撞擊死亡 - 社會 租屋轉給人賣淫 女二房東慘賠gg - 社會 人妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 海巡士官長GPS查私菸判有罪 提非常上訴 - 社會 有那麼餓嗎？客人嫌送餐慢一槍斃了服務生 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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