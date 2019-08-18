年約30歲的陳姓男子在第3月台第11節車廂附近跌落月台遭正要進站的普悠瑪列車撞擊。（李文正翻攝）

台北車站今天下午3點40分發生一起民眾落軌遭列車撞擊，年約30歲的陳男子在第3月台掉落下鐵軌，此時正好273車次普悠瑪列車進站，遭到列車當場撞擊，肢體多處變形已明顯死亡。

警方到場後立刻拉起封鎖線，並在車頭發現血跡，據列車司機員表示，陳男在列車正要進站時，從第3月台第11節車廂位置墜落鐵軌，遭到列車撞擊，目前警察已經調閱監視器畫面，觀看列車進站前一個狀況，並聯絡陳男家屬，釐清意外發生原因。

(中時 )