由少女時代的林潤娥與男星曹政奭主演的韓國電影《極限逃生》，昨（17）日統計觀影人次已破700萬，票房突破14億台幣！主演的曹政奭、林潤娥等人也在週末於各地進行戲院舞台問候，向觀眾們致謝，潤娥也透過SM Entertainment經紀公司表示：「托《極限逃生》的福，我真的每天都覺得很幸福。這是我第一次主演的電影，也是各方面對我來說都很有意義的作品，想到有超過700萬名觀眾來看，就覺得非常感激。」

林潤娥與曹政奭默契十足，拍攝現場氣氛愉快。（圖／車庫娛樂提供）

潤娥在《極限逃生》中飾演在宴會場工作的職員「意珠」，過著辛苦的職場生活。潤娥表示：「以災難電影而言，原本有點擔心內容是不是不太嚴肅，但有許多逗趣的場面都相當有魅力，我也深受吸引。這和過去我所詮釋的角色相比，『意珠』一角更積極，又有責任感，似乎可以展現我嶄新的模樣，因此決定參演這部作品。」潤娥在拍攝前幾個月，就到攀岩教室學習攀岩技術，她表示：「雖然曾以登山服飾代言人的身分拍攝攀岩的場面，但這次是第一次正式學攀岩。有攀岩選手細心指導我，讓我在安全的狀態下學習，而且還能運動到全身，覺得很棒。」

林潤娥詮釋宴會餐廳職員角色，意外遭遇危機。（圖／車庫娛樂提供）

《極限逃生》是少女時代出身的潤娥，首部主演的電影作品，曹政奭表示：「對於潤娥沒有所謂的偶像偏見，她是位十分聰明的演員。」曹政奭透露，拍攝時他將重點放在該如何好好詮釋每場戲，彼此要如何培養默契，常和導演三人一起討論。他說：「這次合作後讓我嚇了一跳，潤娥是位相當聰明的演員，能把我們所討論的內容自然轉化成自己的東西，我感到很驚訝。」

潤娥首度主演電影，挑戰多場動作戲幾乎不用替身。（圖／車庫娛樂提供）

曹政奭認為演員是將內容傳達給觀眾的一種媒介，很難創作出屬於自己的東西，但他表示：「很驚訝潤娥相當擅長這一點。合作完《極限逃生》後，我相當期待林潤娥這名演員未來的發展。」曹政奭與林潤娥這次透過《極限逃生》展現新型態的災難電影，曹政奭表示：「潤娥運動神經也很好，可能是因為很會跳舞吧！」

【極限逃生】Exit 電影預告

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(中時電子報)