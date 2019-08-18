大師現場用書法揮毫出「舞」字。（巫靜婷攝）

開幕日除了欣賞藝術外，還能品茶道。（巫靜婷攝）

空拍攝下通霄之美，民眾駐足欣賞。（巫靜婷攝）

油畫懸掛牆面，民眾專心欣賞。（巫靜婷攝）

畫作懸掛牆面，民眾專心欣賞。（巫靜婷攝）

文學家七等生為通霄人，他的著作同步展出。（巫靜婷攝）

苗栗縣吞霄虎嶼山文化協會理事長曾煥昇導覽展區作品。（巫靜婷攝）

苗栗縣吞霄虎嶼山文化協會提升在地文化素養，長期以藝術活絡通霄神社，每年舉辦多達6個檔期的展演活動，透過網路打卡累積逾18萬人次，使神社成為藝文踏青的新興景點，協會分享成功果實，即日起至9月1日止在文觀局2樓山月軒策展，4位通霄大師的作品免費一飽眼福。

苗栗縣吞霄虎嶼山文化協會成立於2001年，推廣在地文化藝術18年，並陸續出版4本作品集，2017年理事長曾煥昇提議進駐20年未開放參觀的通霄神社，經理監事通過，隔年邀請藝術家展演，每周末及國定假日開放參觀，由會員值班導覽，將日式神社蛻變為藝術之巢。

成果展以「大師的故鄉」為題，開幕式吸引逾百名鎮民包車前來欣賞，曾煥昇指出，通霄培育出諸多文化藝術人才，是名符其實地大師的故鄉，展出內容包含國際藝術大師朱銘、木雕及鋼索藝術大師康木祥、柏油畫藝術大師邱錫勳、文學家七等生等人之精彩作品，攝影好手張麥斯空拍通霄之美，也令人心醉神迷。

文觀局長林彥甫表示，通霄神社2002年登錄為歷史建築，針對協會呼籲搶救神社的社務所及休憩所，目前休憩所的部分已獲得文資局補助，總工程預算約1100多萬，將及早完成修繕，社務所修繕部分也已獲得居住人同意，礙於2003年的設計書圖已不敷使用，將向中央積極爭取小額補助款，重新檢視、補充建築受損部分。

(中時 )