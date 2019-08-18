游昇俯／台北報導

農委會統計，8月12日起豪雨造成農業損失災情，截至今（18）日下午5時止，全台農業產物及民間設施損失達1691萬元，主要受損作物為木瓜損失258萬元，落花生損失140萬元次之，香蕉、不結球白菜、西瓜等再次之。各縣市中則以高雄市損失1101萬元最劇，雲林縣損失356萬元次之，屏東縣、台南市再次之。

農委會表示，連日豪雨造成農作物被害面積達707公頃，損害程度8％，換算無收穫面積約58公頃，造成農產損失達985萬元；另有民間設施損失約706萬元，主要為高雄市8.0公頃的農田埋沒及流失，以及台中市農田埋沒0.1公頃。

農委會指出，在農產損失中，前五大受損作物，以木瓜損失258萬元居首，其次為落花生損失140萬元、香蕉62萬元、不結球白菜62萬元及西瓜52萬元較為嚴重。

各縣市受損情形，則以高雄市損失1101萬元（65％）最嚴重，雲林縣損失356萬元（21％）次之，屏東縣損失72萬元（4％）、台南市損失71萬元（4％）再次之。

農委會說，現已公告屏東縣九如鄉為可辦理西瓜農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

(中時 )