台北市長柯文哲18日傍晚到大千宏願佛寺拜會本藏師父，談及自己形容前立法院長王金平像狐狸說，柯直呼是：「被媒體人黃暐瀚害的啦！」解釋當下黃說王是蛇，他覺得不妥，情急下喊說是蛇，後來才知道王屬蛇，強調狐狸是聰明的動物，嬌小的王也不像彌勒佛。面對記者追問是否有跟旺中集團董事長蔡衍明見面10多次，柯正色頻頻點頭默認，卻不願回答談話內容。

柯文哲傍晚到蘆竹大千宏願佛寺，除參觀佛寺，也坐下品茗師父精心準備的茶點，心情放鬆也跟記者閒聊起「狐狸說」，他解釋當初提到自己是獅子、郭台銘是老虎，那王金平是什麼？還沒想出來黃暐瀚就說是蛇，他覺得哪有那麼差，就改口說是狐狸，黃才告訴他王金平生肖屬蛇，讓他當下就忍不住抱怨：「你也說講清楚一點，想說奇怪怎麼會說人家是蛇！」

面對韓國瑜稱王金平給人的感覺像彌勒佛、要他收回狐狸說，柯文哲則嗆：「不會啦，當事人都沒講話了！」他也說王金平那麼小隻，根本不像彌勒佛，強調狐狸是聰明的動物。記者追問狐狸適合治國嗎？柯招架不住，連忙搔頭起身、不再回答問題，市府顧問蔡壁如也在旁說，跟記者聊起天來實在不妥。

(中時 )