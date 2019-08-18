連2震！花蓮17：18規模3.7地震 最大震度4級 17:562019/08/18 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮規模3.7地震 最大震度4級。（氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據氣象局最新資訊，18日17時18分又發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.3公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方 31.9 公里 ，(位於花蓮縣鳳林鎮)，各地震度花蓮縣磯崎4級、花蓮市1級、南投縣1級。 另一起地震是18日17時12分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.4公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方28.7公里（位於花蓮縣壽豐鄉），各地震度花蓮水璉4級、花蓮市1級、南投縣1級。 先前一起地震，花蓮規模3.6地震 最大震度4級。（氣象局） (中時電子報) #地震 #花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 18歲經濟系女生飄仙氣 受封「小劉亦菲」 22:092019/08/14 娛樂 第14屆亞洲會展產業論壇 9月18、19登場 04:092019/08/15 焦點新聞 貝拉索恩宣布與A片網站合作 執導短片挑戰18禁 17:512019/08/15 娛樂 境外資金匯回專法上路 金管會開放投資18項金融商品 21:202019/08/15 財經 05：41嘉義4.6地震 雲嘉彰4級 06:062019/08/16 生活 越南台企凱暘老闆主管18人失聯 欠債約2.55億 16:282019/08/16 國際 11：20花蓮地震！規模3.3 最大震度5級 11:502019/08/17 生活 18重案判無期 大盜薛球病逝 04:102019/08/18 社會新聞 12：05花蓮壽豐發生4.8地震 最大震度花蓮5級 12:142019/08/18 生活 花蓮壽豐規模4.8地震 氣象局：不排除後續有規模5以上地震 12:542019/08/18 生活 生活熱門新聞 連3天全台有雨 吳德榮：11號颱風最快周三生成 - 生活 劇毒鎖鏈蛇陳屍民宅 小貓「牛奶」殺的 - 生活 台北車站旅客落軌遭撞 台鐵南下列車延誤中 - 生活 台中購物節最大獎！豐原王小姐坐在計程車中豪宅大奬 - 生活 下體長白痘 醫「沒戴套」內診她傻掉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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