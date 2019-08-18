根據氣象局最新資訊，18日17時18分又發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.3公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方 31.9 公里 ，(位於花蓮縣鳳林鎮)，各地震度花蓮縣磯崎4級、花蓮市1級、南投縣1級。

另一起地震是18日17時12分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.4公里，震央位於花蓮縣政府南偏西方28.7公里（位於花蓮縣壽豐鄉），各地震度花蓮水璉4級、花蓮市1級、南投縣1級。

先前一起地震，花蓮規模3.6地震 最大震度4級。（氣象局）
先前一起地震，花蓮規模3.6地震 最大震度4級。（氣象局）

(中時電子報)

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