苗栗縣「聯合保甲事務所」為日據時代的保甲共同辦公室，是當時大湖行政區唯一保留的辦公廳舍，因其特殊歷史價值已被縣府登錄為歷史建築，為妥善保存文化資產，文觀局爭取文化部文資局72萬元補助，將在今年底辦理調查研究暨修復再利用計畫，盼順利活化歷史建築。

明治31年（1898年）兒玉源太郎出任台灣總督，在總督府內設立警視總長，集民政、財政、教育、警政為一體，利用清代施用於台灣的保甲條例，建立嚴密監控網，在大正末年創建的「聯合保甲事務所」就是當時大湖鄉17個保、20個部落的共同辦公室。

1935年聯合保甲事務所受關刀山大地震損毀，配合新的耐震規則，大湖地區著手市街改造工程，重新將事務所修建為磚木混造的洋式建築，國民政府遷台後，事務所曾作大湖派出所使用，現在為大湖鄉明湖村社區活動中心利用，保存狀況良好。

文資科長郭靜芳指出，《文化資產保存法》規定，歷史建築需建立完整的身分歷史與建築測繪資料，計畫將針對歷史沿革考證、建築構法、材料等進行調查，過程需與當地民眾、鄉公所等單位充分溝通，計畫已送交文資局核定，預計今年底發包辦理。

(中時 )