殺蛇的兇手推斷是愛貓「牛奶」。（民眾提供）

台東市漢中街顏姓婦人外出多日，17日返家意外發現1條長約20公分的鎖鏈蛇陳屍地板上，飼養的愛貓「牛奶」緊盯蛇屍，在旁邊來回走動，她猜想，是牛奶使出貓爪功，擊斃這條劇毒小蛇。

顏姓婦人昨在臉書貼文：幾天不在家，一回家居然在客廳發現罕見鎖鏈毒蛇；這種蛇怎麼會出現在市區？再來，誰是殺死蛇的兇手呢？應該就是站在蛇旁邊滿臉無辜的貓了。

顏婦今天受訪時表示，17日晚上5點返家，看見鎖鏈蛇陳屍客廳地板，嚇了一大跳，因家中愛貓牛奶直盯著蛇屍，在一旁來回走動，加上她先生用掃把要將蛇掃入垃袋裡，牛奶還上前搶蛇，她猜「殺蛇兇手應該是牛奶」。

顏婦說，這條鎖鏈蛇體形不大，長約20公分、粗不到5元硬幣，頭部及身體被咬爛，因住家附近是太平溪河岸，散步時常見蛇蹤，但小蛇陳屍家中從未有過，她拍了照問友人，才知是有劇毒的鎖鏈蛇。

她說，家中兩隻貓，12歲老貓「白雪」年紀大行動遲緩，牛奶則是身手矯健，反應靈敏，加上牛奶意圖叼走小蛇屍體，她推斷是牛奶捍衛入侵者，殺了鎖鏈蛇。

網友看到貼文紛紛留言：「喵星人的戰利品，他們會給鏟屎官現寶的」；另有人關心「貓還好吧」，顏婦回應「非常好，謝謝關心，貓還似乎一直想吃蛇肉的樣子，等下中毒看怎麼辦」。

(中時 )