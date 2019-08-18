原住民族書展區內，民眾沉浸於書香世界中。（巫靜婷攝）

除了文字書籍，書展內也有收集圖像書籍，文面國寶再現眼前。（巫靜婷攝）

苗栗縣人口族群分布多元，其中原住民人口占全縣總人數的2％，為加深原民文化推廣，苗栗縣立圖書館辦理原住民族主題書展，以賽夏族文化故事為題的母語文學創作集「賽夏風雲錄」，用輕鬆生動的筆述，演繹賽夏族傳奇故事與火堆文化成亮點。

昔日沒有科技冷漠，日落時分，部落裡家家戶戶升起火堆，周邊聚集愈來愈多聽眾，凡舉傳奇故事、歲時祭儀由來都因此流傳下來，就連巴斯達隘（矮靈祭）祭歌練唱也是在火堆邊孕育而成，隨著狩獵、採集文化沒落，族人遷移與漢人混居，「火堆文化」已蕩然無存，僅留下零散族語。

賽夏風雲錄作者朱仁貴記錄下「sisil鳥」的傳說，sisil是一種鳥類，被視為部落神鳥備受敬畏，常作占卜使用，更是狩獵、戰爭前預測未來的參考，至今不少族人還相信牠的魅力，會依據sisil鳥的鳴叫聲頻率指引未來的吉凶，古老的口述傳奇流傳，收錄成冊。

書展於縣立圖書館1樓展出至8月31日止，提供約100冊各類型繪本、相片集及書冊，縣府圖書資訊科指出，原住民族早在6000年前就在台灣居住，發展出多元而獨特的文化，苗栗縣2大原住民族「泰雅族」、「賽夏族」分別居住於泰安、南庄、獅潭等鄉鎮，雖占少數，但文化推動不因人口多寡而偏廢，歡迎民眾多加利用。

(中時 )