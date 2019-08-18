台中購物節最大獎千萬豪宅，創造話題與購物吸引力，將台中打造成一個活力又有品牌的城市。（盧金足攝）

台中市府拚經濟，跑在六都之先，舉辦首屆官方版的台中購物節，新聞局長吳皇昇18日表示，市府投入3000萬舉辦第一屆台中購物節，為期六周時間，從昨晚到今日上午不到1天的時間，發票登錄量是活動起跑以來總量的1／3，抽獎序號總筆數暴增至874萬0646筆，第一次舉辦就可以達到25億以上，效益和成長量已成功為台中拚經濟。

吳皇昇說，六周的購物節創造25億商機，對市府來說是相當的鼓勵，希望將台中打造成一個活力又有品牌的城市，台中購物節如果每年都舉辦，大家將會建立台中市這座城市購物節活動平台，城市活動品牌讓台中市躋身為全球如新加坡

、香港四大購物節的節慶，

針對有民眾質疑最後登錄時間塞車，影響抽獎的權益，吳皇昇說，登錄發票時間計有六周，市民朋友登錄時有一定風險分攤的概念，而且 電信公司寬頻塞車問題馬上排除，並未造成很 大的影響。

吳皇昇表示，台中購物節短短六周，除了創造25億商機，還要再加上周邊效應，衍生飯店、觀光旅遊及交通商機效益

，明年開辦第二屆台中購物節時，會針對第一屆多加研議，辦好更能帶來吸睛又吸金的購物節。

(中時 )