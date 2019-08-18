台北市長柯文哲為了進攻政治大位，諸多言行，可說讓人看清其「投機份子」的嘴臉，看清所謂「第三勢力」的「白色力量」，不過就是為了政治地位，不斷轉換立場的「投機力量」，可以把昔日敵人喚作兄弟，可以把昔日戰友視如敝屣，背信忘義之快，有何誠信可言？

過去自稱「墨綠」的柯文哲，為了參選台北市長，與綠營尋求合作，2014年第一次選舉以訴求被國民黨迫害而拉高選情，如今與民進黨撕破臉後，為了牟取政治舞台，往藍營靠攏，拋出「兩岸一家親」，又拉攏親民黨合作，現在又整天與藍營大老王金平眉來眼去。

去年「韓流」大起，柯文哲也看準時機「上車」，在多個場合稱讚高雄市長韓國瑜，認為韓可以改變國民黨，當韓流興盛時，柯沒少過一句好話，自己彷若與韓國瑜肝膽相照；韓國瑜為了顧念兄弟情，去年底台北市長選戰中，韓沒幫丁守中站台，如今柯文哲為了爭取2020大位，轉批韓國瑜有種種不是，並轉頭拉攏曾經因「三創案」而敵對的郭台銘，足證柯文哲所謂的肝膽相照，不過是虛情假意。

旺中集團向來以推動兩岸和平、取消兩岸交流障礙為己任，與柯文哲的「兩岸一家親」主張，理念相同，因此在柯初任台北市長時，多所肯定，當時柯文哲因獲肯定也沾沾自喜，如今為了力爭2020大選選票，為了拉攏郭台銘，毫無證據地抹紅旺中集團，並指控旺中集團董事長蔡衍明要求他對外發表特定言論，又再一次地背叛曾與自己理念相近的人。

柯文哲今天為了罵旺中，對中時創辦人余紀忠語多不敬，有所謂死後有知云云等語，敬告柯文哲，余老生前以促進兩岸和平為職志，強調民族認同，認為兩岸都是中國人，主張以邦聯制解決統一問題 ，不像柯文哲連台灣人是不是中國人這種問題都不敢回答，余老如果地下有知，一定對中國時報不畏打壓堅持其理念鼓掌叫好，也不屑柯P的扭捏作態，柯P不懂裝懂，才顯示其無知與騎牆心態。

(中時 )