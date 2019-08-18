社運人士楊宗澧（圖左）表態參選台中市第5選區立委，爭取加入民進黨徵召，18日在台中市北屯區成立競選辦公室，民進黨不分區立委林靜儀（圖右）催促楊辦理入黨程序，她自願當推薦人，在「入黨申請表」推薦欄填上自己名字。（張妍溱翻攝）

社運人士楊宗澧表態參選台中市第5選區立委，想爭取加入民進黨徵召、挑戰「艱困選區」；18日在台中市北屯區成立競選辦公室，有政治界、文化界及社運界的多位好友，到場相挺；民進黨不分區立委林靜儀力推民進黨徵召，讓優秀的楊宗澧出線。

立委林靜儀指出，楊宗澧願意加入民進黨，批綠袍出征艱困選區，真的有勇氣，催促楊趕快辦理入黨程序，她自願當推薦人，在「入黨申請表」推薦欄填上自己名字，整合本土派最大力量，一起為2020年大選打拼；呼籲愈是艱困選區，民進黨更要團結不分裂。

知名作家馮光遠到場力挺，他開玩笑說，能讓他在禮拜天一大早就起床趕高鐵，絕對不是普通人物可以辦到，楊宗澧參選立委這一役，絕對值得他推薦。民進黨市議員江肇國說，他與楊認識多年，是昔日在民主運動路上打拼的夥伴，看著他排除萬難，投入綠營「艱困選區」參選，雖不捨但由衷佩服，一定支持。

台中市第5選區立委擬參選人楊宗澧表示，2020年總統、立委選舉，台派勢力沒有分裂的本錢，就像台派的9局下半，所有本土力量絕對要團結，他也鼓勵年輕人投入政治活動，面對社會有不同視野，他將帶領年輕團隊好好拼這1場選戰，為北北屯帶來改變。

(中時 )