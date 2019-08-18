芬園寶藏寺修復工程歷經一年時間完工，彰化縣副縣長（右4）、芬園鄉長林世明（右3）和多名縣議員都出席參與竣工祈福典禮。（謝瓊雲攝）

芬園寶藏寺修復工程歷經一年時間完工，彰化縣副縣長（右4）、芬園鄉長林世明（右3）和多名縣議員都出席參與竣工祈福典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣芬園鄉縣定古蹟寶藏寺，因建物老舊加上地震頻繁，導致結構多處受損，廟方管委會去年主動委託建築師進行調查與修復設計規畫，1233萬元總工程款就自籌51％，歷時近1年完工，18日舉辦竣工典禮，未來將是芬園鄉文化觀光地標。

副縣長洪榮章指，1985年寶藏寺經內政部訂為三級古蹟，2005年縣府依文資法定為縣定古蹟，多數古蹟寺廟修復，多指望政府主導、最好全額補助，寶藏寺願自行配合文資規範主導、還自願出資一半經費，可說是公私合力維護文化資產的典範。

建廟逾300年的芬園寶藏寺是在地重要文化資產，也是鄉民心靈寄託的信仰中心，1998年縣府曾爭取中央補助經費大規模整修，但2007年至2009年間，後殿因地震造成屋頂規帶位移、屋面瓦下滑，於2011年修復完成。

主委張恊章說，這次修復工程主要針對前殿建築本體、鐘鼓樓涼亭、戲臺及屋面木構件檢修、牆體裂縫修補、牆面灰粉刷層重作，還有蟲蟻防治工程等；感謝縣府全力支持及十方大德踴躍捐獻，讓工程順利完成。

文化局表示，廟方前年底主動委託張義震建築師事務所，進行調查及修復設計後，自願接續承辦工程，去年4月縣府向文化資產局申請經費，獲604萬補助、廟方自籌628萬元，在去年7月動工，今年5月完工。

(中時 )