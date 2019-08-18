袁嘉敏PO辣照自曝想找伴，但被發現掌鏡者疑是壯男。（圖／翻攝自IG）

港姐出身的女星袁嘉敏擁有34D火辣身材，2015年曾以三級片《鴨王》露點一戰成名，前年還推出全裸寫真，尺度大膽。近日她在社群網站發文大嘆單身多年想找伴，連PO好幾張辣照，其中一張穿浴袍露腿根的畫面，更被網友眼尖發現有亮點。

袁嘉敏近日發文表示自己長年單身，考慮最近要用APP認識新朋友，問大家有沒有推薦的軟體，昨（17日）又忍不住吐露心聲，認為是否自己該搬到別的城市，會比較有機會找到異性約會，並說「往這十年在香港有九年都單身，每次我提起時別人的反應都是『我不信』就結束了，我主動約又一般都不肯出來。」語氣中盡是無奈。

而袁嘉敏隨文還附上一張穿浴泡的辣照，小露深邃事業線，下身又開衩到大腿根部，使得絕對領域若隱若現，相當性感。PO文貼出後，吸引不少粉絲爭相報名約會，但也有人眼尖發現，從鏡子反射出拍照的掌鏡者有著強壯手臂，應為一名男子，不禁留言問袁嘉敏「那照片是誰幫你拍的」、「應該已找到人陪了」、「要人相信沒人約！是不是也該解釋一下鏡中強壯臂膀」。

(中時電子報)