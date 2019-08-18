由返鄉的在地音樂人林秋屏號召社區街坊一起舉辦的「大目降園區寶寶抓周趴踢」，現場還有展翼人文實驗樂團草地音樂會。（劉秀芬攝）

由返鄉的在地音樂人林秋屏號召社區街坊一起舉辦的「大目降園區寶寶抓周趴踢」，溫馨有趣，寶寶緊抓響板不放。（劉秀芬攝）

台南新化大目降園區百年日式宿舍前，18日舉辦了一場別開生面的戶外音樂會及寶寶抓周活動，由園區的雅各樂器號召社區街坊一起舉辦的「大目降園區寶寶抓周趴踢」，除了傳統象徵各行各業的道具，還有各種樂器，活動還安排手作、農特產市集，讓參加的親子們度過一個愉快的周末假期。

雅各樂器創辦人林秋屏是律師高忠義的妻子，高忠義去年參加台南市議員選舉，有別於他人設競選總部，他們於新化大目降園區成立七番願景工坊，希望將音樂與藝文資源引進新化共享，帶動地方文化發展。

雖然高忠義不幸落敗，回台中打拚事業，林秋屏則留在台南深耕，繼續經營雅各樂器及七番願景工坊，將她在台南市中西區經營多年的公益兒少音樂人共學社團「展翼人文實驗樂團」帶到新化家鄉開團，開辦音樂和語文結合的課程，希望培養更多熱愛藝文的小種籽。

七番工坊8月成立周年，林秋屏也如當初承諾，留在新化從事公益、藝文活動，高忠義每周也回新化與全家一起團聚。為慶祝工坊成立周年，林秋屏特別舉辦別開生面的「大目降園區寶寶抓周趴踢」，除了中式古禮抓周外，另外提供樂器才藝抓周，還幫親子們拍全家福照，再送寶寶日本進口音符袋，象徵福氣滿袋。

除了抓周活動，現場還有展翼人文實驗樂團草地音樂會，茄子姊姊說故事時間，台南企業文化藝術基金會也在園區搭設了繽紛的手工野餐帳，成為當日親子的最佳嬉遊與打卡點。

(中時 )