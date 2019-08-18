受到西南風及對流雲系旺盛影響，屏東縣18日雨勢不斷，小琉球累積雨量也破百豪米，大量雨水夾帶土石泥沙，沿著坡度路面滾滾流下。（翻攝自臉書小琉球聯盟）

受到西南風及對流雲系旺盛影響，屏東縣18日雨勢不斷，其中以恆春半島及小琉球累積雨量最多，小琉球於上午9至10時，罕見出現43.5毫米的時雨量，大量雨水夾帶土石泥沙，沿著坡度路面滾滾而下，形成一條小黃河。

屏東縣18日一整天雨勢不斷，所幸雨量沒持續下，並未造成嚴重災情。大雨主要集中在上午，8至9時墾丁及恆春都出現破40毫米的時雨量；小琉球則是於9至10時出現43.5毫米的時雨量。截至下午6時止，墾丁雷達站累積雨量129毫米全國最高，小琉球127.5毫米居次。

短時間降下的大雨，也讓小琉球出現罕見的「黃河」景象，有居民在臉書《小琉球聯盟》PO出照片，在大寮灣仔一帶，雨水夾帶土石泥沙滾滾而下，形成一條黃色小河，一旁就停著機車，所幸雨勢未持續，沒造成災情。

居民表示，小琉球屬珊瑚礁地型，加上地勢高低崎嶇，不容易積水，就算積水也很快就會退去，這次是因為雨勢太大，才會出現小黃河的景象。也有網友認為，小琉球近年來因觀光發達開發過度，才會造成黃流，開發應該要有所節制。

(中時 )