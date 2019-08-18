火腿想趁著止住連敗的氣勢繼續搶勝，不過從樂天這嘗不到甜頭，火腿雖前2局就拿下3分領先，不過遭樂天後來居上成功追平，王柏融5支0沒有貢獻外還吞下3K，4度得點圈有人時都出局，最終兩隊鏖戰12局，樂天以4比4逼和火腿。

樂天首局攻下1分，不過下半局火腿立刻反攻，西川遙輝、大田泰示雙雙敲安上壘，接著近藤健介敲出深遠三壘安打將壘上跑者全數送回，一棒逆轉之外，還靠渡邊諒的高飛犧牲球跑回第3分，不過下一棒王柏融則是站著不動遭到三振，成為最後出局數。

火腿2局下半再靠連續安打將比數拉開成4比1領先，但接下來遭到樂天投手輪番壓制，無法多追加保險分，樂天成功凍結火腿比數後開始反攻。

4上樂天連續安打添1分；7局上半淺村榮斗的中外野2分全壘打將比數追成4比4平手，9局上半火腿更換投手秋吉亮，先被敲二壘安打後，接著送出保送、敬遠，頂住滿壘壓力連送2K順利無失分下莊。

比賽進入延長賽，10局下半近藤健介率先敲出二壘安打，代打的谷内亮太選到保送上壘，1人出局王柏融來到第5打席，結果因滑球誘惑出棒，吞下本場第3K，打擊率降至2成78。

王柏融有4度得點圈有人的建功機會，結果都無功而返，3局下一、二壘有人敲出雙殺打；5局下滿壘時敲出右外野飛球遭到接殺，成為第3個出局數；8局下半二壘有人時，被樂天投手森原康平偏低的141公里指叉球騙到，揮成大空棒再度吞下三振；再加上10局下半的三振，王柏融5打數無安打，4度錯失進攻機會、有3打席都成為最後出局數，火腿無法串連攻勢因此失去優勢，最終與樂天握手言和。

(中時電子報)