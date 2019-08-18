楊世豪有空就會在西門町、華山文創園區表演。取自臉書

楊世豪曾到約旦佩特拉古城。取自臉書

楊世豪曾到約旦佩特拉古城。取自臉書

悅集弦樂團。中華佛教青年會提供

Hiper打擊樂團。中華佛教青年會提供

9／1晚將有公益晚會。中華佛教青年會提供

26歲的「大環達人」楊世豪今年3月以充滿力與美的優雅演出在《亞洲達人秀》讓世界驚艷，大半年來海外街頭藝術節演出變多，趁著前往澳洲演出前，他受邀參與中華佛教青年會30週年「三十而力 佛青永續」系列活動，9月1日晚7點將在新北市政府多功能集會堂，與「東山太古隊」、「悅集弦樂團」、「雷克斯舞團」、「HIPER打擊樂團」等一起演出，免費索票資訊可洽「中華佛教青年會」。

楊世豪因海外表演邀約多，停留台灣的時間較少，有空時仍回到西門町、台北華山文創園區做街頭表演。早在才藝真人秀節目《亞洲達人秀》之前，楊世豪就曾在2012年前往瑞士Young Stage頂級國際雜技賽事，靠著禮帽表演拿下全球第6名。那次在Young Stage看到德國參賽者表演雙人巨輪，讓楊世豪十分震驚，意外發現原來冰冷、沉重的大環也能呈現緩慢、有故事性演出，回台後便開始練大環。

2年前是他的轉捩點，在南法亞維儂一場國際藝術節展演裡，楊世豪與大環融為一體，一段「Soul of the Waltz」影片被上傳網路，至今創下3000多萬人瀏覽，讓他在歐洲掀起旋風。自此，楊世豪到德國、法國、古巴、馬來西亞、新加坡演出，甚至登上香港紅勘體育館獨秀，也靠著大環表演打敗全球300多個強者，入選加拿大幻光馬戲團儲備演員。

楊世豪打開知名度之後，生活也起了變化，合作機會比以前多元，就像今年擔任華航期刊封面人物、拍茶飲廣告、11月將拍玉山記錄宣傳片等，有更多被看見機會，但他非常平常心，「如果沒有一直推個人品牌，這些有如浮雲，就像2017年那支影片突然暴紅，2018年我還是回到台灣街頭，其實沒有太大巨變」，不過還是有令人開心的事，他透露已安排2020將到《英國達人秀》演出，正開始積極準備。

楊世豪回想剛練習時，連最基本的轉圈動作持續不到15分鐘就頭暈想吐，逼得自己吃暈車藥才克服，每次的練習，都是跟身體極限在挑戰。5年時間過去，變的是，他現在已經不需要靠吃暈車藥，不變的是，每天仍花4至6個小時練習，「我希望可以讓更多人看到表演者想分享的人生經歷、傳達的精神，這是我的終極目標，成為馬戲界的『雲門舞集』」。

楊世豪近來到企業界、校園演講，分享人生經歷，演講裡，沒有太多心靈雞湯、勇敢追夢，前2次上台前他都會懷疑自己：「我的故事有什麼好說的？他們應該會想直接看表演吧。」他發現自己正在做一件會感到「有點困難的事情」，所以開始害怕面對這樣的不舒服，「我透過不斷詢問『你是誰』以及『成為心中的自己』，背後期待的是『好好的認識自己』，我也不斷的在反問我自己」。

他在社群網站裡分享，上個月在成大演講，有個學生問他除了馬戲表演之外，還有什麼想做的嗎？他說想了10秒，突然脫口而出：「如果可以的話，我也想當演員拍電影。」但他自嘲想想就好，「其實我滿知道這個想像會一直在我心中盤旋，如果有機會的話我會死命地抓著的」。

他分享未來規劃，除了開發更多不一樣表演方式，如古典音樂呈現，其次是融入東方元素、結合科技做水霧投影，最後計畫將有3人的大環演出。「我也打算進修讀心理學研究所，我常思考為什麼我的表演可以讓人感動到掉淚，我在想表演是不是真的可以治癒人心，也許藉此能幫助許多身心障礙小孩」。

特技人員的職業生涯短？楊世豪認為，職業生命長短因人而異，他今年曾在法國欣賞一位默劇演員，表演者想像自己跟小孩互動的劇情，他發現一個人的演出，不一定要瘋狂秀給觀眾看，觀眾也會覺得滿有趣，「難過的、感動的，而且他一演就演了3、40年」。

(中時 )