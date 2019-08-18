南山高中、屏東高中兩校的男子籃球隊一直是傳統籃球賽是勁旅，培育許多優秀籃球國手，這是老馬盃邀請許多優秀校友交流，賽事精彩。（謝瓊雲攝）

第一屆彰化縣議長盃老馬籃球邀請賽，18日在嶄新的彰化溪湖成功高中籃球館登場。（謝瓊雲攝）

開幕球賽由寶島夢想家領隊陳建州（右）上場開球。（謝瓊雲翻攝）

昔日大咖球星齊聚彰化，第一屆彰化縣議長盃老馬籃球邀請賽18日在溪湖成功高中籃球館熱鬧開打，在身兼籃協理事長的議長謝典林促成下，找來南山、屏中等男籃名校畢業的退役國手以球會友，吸引學生球員和鄉親到場觀戰，氣氛high爆。

包括現任籃協副祕書長的李雲翔、許智超等南山校友，還有裕隆女籃教練周泓諭和簡明富、張憲銘等屏中校友，昔日球星都成了「歐巴」，彼此重溫當年在球場上揮汗的青春熱血時光，少了火藥味、但拚勁不減，場邊歡呼聲不斷。

開幕賽由地主溪洲第一控衛彰化縣議長謝典林領軍的鋼鐵議長老馬隊，迎戰由籃壇顏值擔當黑人陳建州帶領的寶島夢想家股東隊，謝議長多次帶球突破，妙傳隊友助攻得分，黑人也以俐落矯健的身手還以顏色，兩隊互有往來，毫不相讓，最後以47：47握手言和。

最受矚目的賽事是由屏中校友隊對上南山校友隊的比賽，這也是二十多年前，HBL場上最經典的南北大對決，兩隊陣中各有多名退役的籃球國手，屏中陣中有出身彰化溪湖，拚勁十足的籃球小巨人勁量阿富簡明富及周泓諭，吸引不少在地球迷前往一睹偶像風采，場上激烈廝殺，也有多次精彩的小組合作進攻，最後由張憲銘領軍的屏中校友隊以66：61力克前由中華男籃當家前鋒象哥李雲翔領軍的南山校友隊，獲得勝利。

主辦的彰化縣體育會表示，透過議長謝典林居中邀請，總計有屏中校友隊、南山校友隊、寶島夢想家股東隊，加上鋼鐵議長老馬隊4支隊伍參加，球員多是幾十年舊識，曾是昔日同場較勁的對手或並肩作戰的隊友。

謝典林指出，積極推展籃球運動，除了健身交流，也盼促進運動經濟，讓年輕球員有更健全的發展環境；這些昔日明星球員國手，如今已成經理人、領隊或教練，全心投入培訓新秀後輩，但每每站在場邊心中仍有滿腔熱情，未來計畫每半年舉辦一次交流，讓更多人看見他們寶刀未老的不凡身手。

陳建州表示，感謝彰化縣這幾年對寶島夢想家球隊的支持，期待即將到來的第三季賽事，中彰投有更多熱情球迷進場看球，為屬於中部自己的主場球隊，加油打氣。

周泓諭表示，感謝謝典林議長積極努力、重振籃球風氣；自己從小在溪湖長大，能在嶄新的籃球館打球，設備很棒、感覺很好。簡明富也說，感謝老馬盃賽事，讓他在畢業20年後還有機會重披屏中球衣，近年籃球運動沒有早年那麼熱，企盼籃協在謝典林帶領下，再把籃球風氣推向高峰，也呼籲廣大熱情球迷踴躍支持，讓小球員們打球的環境變好。

(中時 )