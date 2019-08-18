香港演員任達華上月在大陸出席活動遭人用刀刺傷，他靜養不到一個月，迅速復出宣傳電影，接受港媒採訪時談起這段日子，他首先感激家人支持，答應日後「減產」報答。雖看似已恢復硬朗狀態，但他也透露，短時間內右手活動能力恐難以完全康復，「要痊愈相信要花比較長的時間，先可以回復到百分之90幾（程度）！」

被問近期心理狀態，任達華不願多回想當時，似乎餘悸猶存，僅表示：「現在會閃過（當時情形），整件事發生的太突然，好像電影劇本，不過我覺得做人要向前望、要正能量，能夠平安回家就好。」不過他仍用「因禍得福」形容此事件，近日重新思考人生，決定多花時間在家人身上。

雖傷口順利癒合，手上傷疤恐「陪伴終身」。談到手部靈活程度，他不敢把話說死，目前仍在做物理治療，「肌肉還很硬，有的還沒有感覺。」受傷部位仍不能碰水，也不能出汗，洗澡都要舉著手，跑通告時需多注意身體狀況：「有時工作人員會在身後主動搧風。」

(中時 )