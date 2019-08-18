真有那麼餓嗎？竟然就有服務生手因為送餐慢，竟被客人掏槍狙擊，枉送一條性命。

據法國《巴黎人報》報導，日前晚間九時許，一名男子在大諾瓦西市皮亞紮路一家餐廳對服務生開槍，餐廳其他員工立即報警。警方及消防人員迅速趕至現場，發現受害者的肩膀中彈，傷情嚴重，儘管進行了緊急救治，但受害者仍傷重身亡，年僅28歲。

據警方從案發現場收集的初步訪查，槍手是餐廳的一名顧客，他抗議所點的三明治備餐不夠快。這種說法得到目擊者的證實。但只因一件小事如何演變至槍擊，警方認為案情罕見，仍有待進一步調查。

法國一家餐廳發生槍擊案，竟是因為送餐太慢引發不滿，枉死無辜服務生。（圖取自《巴黎人報》）

據《法蘭西晚報》報導，2017年2月4日，巴黎大區伊芙琳省也曾有一輛披薩餐車遭遇持槍顧客驚魂。當時一名顧客點了披薩餅之後，掏出手槍威脅餐車賣家額外加一些乳酪，老闆見狀嚇得「照辦」，只見這名客人收起槍械帶著披薩滿足離去，還「不忘」留下了小費。

警方接到賣家報案後很快將槍手抓獲，調查中發現，這名45歲男子是剛剛從伊芙琳省普萊西爾精神病院逃離的病人。

(中時電子報)