真有那麼餓嗎？竟然就有服務生手因為送餐慢，竟被客人掏槍狙擊，枉送一條性命。
據法國《巴黎人報》報導，日前晚間九時許，一名男子在大諾瓦西市皮亞紮路一家餐廳對服務生開槍，餐廳其他員工立即報警。警方及消防人員迅速趕至現場，發現受害者的肩膀中彈，傷情嚴重，儘管進行了緊急救治，但受害者仍傷重身亡，年僅28歲。
據警方從案發現場收集的初步訪查，槍手是餐廳的一名顧客，他抗議所點的三明治備餐不夠快。這種說法得到目擊者的證實。但只因一件小事如何演變至槍擊，警方認為案情罕見，仍有待進一步調查。
據《法蘭西晚報》報導，2017年2月4日，巴黎大區伊芙琳省也曾有一輛披薩餐車遭遇持槍顧客驚魂。當時一名顧客點了披薩餅之後，掏出手槍威脅餐車賣家額外加一些乳酪，老闆見狀嚇得「照辦」，只見這名客人收起槍械帶著披薩滿足離去，還「不忘」留下了小費。
警方接到賣家報案後很快將槍手抓獲，調查中發現，這名45歲男子是剛剛從伊芙琳省普萊西爾精神病院逃離的病人。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。