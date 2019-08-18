大士爺文化祭千人創意踩街今下午登場，部分參與者造型吸睛。（呂妍庭翻攝）

大士爺文化祭千人創意踩街今下午登場。（呂妍庭翻攝）

大士爺文化祭千人創意踩街今下午登場。（呂妍庭翻攝）

2019「全臺獨嘉．神鬼傳奇」大士爺文化祭千人創意踩街，18日下午在民雄街頭熱鬧登場，26支隊伍扮成各式各樣的神鬼造型，吸引民眾爭相圍觀拍照，提前炒熱大士爺文化祭氣氛。

踩街團隊除在地民雄鄉西安社區發展協會、大士爺志工隊、社區發展協會外，也有最新嘉縣之光，榮獲民視愛妮雅舞力全開節目單人組第2名的樸子姊妹連線協進會國標兒童班，以及首次參加踩街、嘉義縣農會帶來最新品牌「魔豆嘉滿」公仔人物小精靈「歡樂黑皮妖」、「黃精旺魎」及「紅薏小女孩」，踩街隊伍發揮巧思，精心裝扮成神鬼造型，十分精彩。

嘉義縣長翁章梁表示，大士爺文化祭是國內名氣響亮的宗教活動，每年吸引20萬人次朝聖，這場結合創意與文化的踩街祈福遶境，大大提升了文化祭知名度，接下來重頭戲還有8月23日普渡蘭盆盛會與大士爺火化升天，大家一起來祈求國泰民安，也祭拜孤魂野鬼。

翁章梁說，因應今年祭典時間在平常上班日時間，廟方特別提供「科技普渡」服務，透過網路下單499元，即可專人代拜並線上直播觀看祭典，普渡後還可以在家輕輕鬆鬆拿到神明保佑過、超級「澎派」的食物禮盒，十分方便。

嘉縣文化觀光局長許有仁表示，為期3天、8月21日至23日大士爺祭內容豐富，有「神鬼手作-福氣串串平安符DIY」、「神鬼逗趣-擲筊轉扭蛋」及「神鬼特展-浮空投影，好神帶回嘉」，讓民眾從趣味中認識神秘的宗廟文化，最受民眾期待的「神鬼演藝」，21日邀請臺語美聲天后向蕙玲、認證最佳好聲音的古家齊，以及8月22日金曲歌王廖士賢、熱力四射的Rita＆普雷兒樂團蒞臨演出，保證精彩。

嘉義縣政府也不忘提醒大家，為配合大士爺廟舉辦「慶祝大士爺誕辰，舉辦祭祀大典」活動，8月18日起至8月24日止，民雄鄉嘉81線、嘉106線將進行交通管制

(中時 )