韓國瑜今天最後1站來到國民黨新竹市黨部，他說民進黨已變的只有貪汙、腐敗、愛權力。（陳育賢攝）

韓國瑜今天最後1站來到國民黨新竹市黨部，他說2020若國民黨不能重返執政，可能連中華民國都會不見了。（陳育賢攝）

韓國瑜今天最後1站來到國民黨新竹市黨部受到大批支持者熱烈歡迎。（陳育賢攝）

國民黨總統參選人韓國瑜18日新竹縣市鐵人行程最後1站來到新竹市黨部，韓國瑜再次被媒體問及「孤狸」說，他表示，用孤狸形容1個人大家都知道是什麼意思，王院長是很願意幫助朋友、關心友人的人，用孤狸形容王院長很不妥當，希望柯P市長能夠把孤狸2個字收回去。

韓國瑜18日在新竹縣市走鐵人拜廟行程，最後1站到國民黨新竹市黨部與幹部會面並對支持者演說，而會前他再度被媒體問及「孤狸」說問題，他表示，用孤狸形容1個人大家都知道是什麼意思，他與王金平院長在立法院同事過，很多與王院長認識的人都知道，他比較願意幫助朋友、關心友人，因此用孤狸形容王院長他感覺很不妥當，希望柯P市長能夠把孤狸2個字收回去，相信王院長宅心仁厚、大人大量，也不會計較，如此而已，沒別的意思。

而媒體隨再提問說，「是否今天晚上要跟吳敦義見面？」韓國瑜則是笑而不答。

韓國瑜在跟支持者演說時則表示，從他在北農時期，民進黨都就開始攻擊汙衊他，什麼草包、土包子，整整打他兩年半，但選戰打到現在，他基本上都沒罵過人，但民進黨對他抹黑、抹紅、抹黃，實在讓人無法忍受。

韓國瑜說，上禮拜民進黨還抹黑他打麻將，但那是過年，裡頭有他的太太、小孩，玩那個麻將跟玩積木差不多，就是過年應景而已，現在民進黨？黑他打麻將、喝酒、泡女人，他要跟大家預告，下禮拜一定會有更大的抹黑事件，搞不好還會說他吸毒。

韓國瑜並痛批蔡英文，執政3年多讓台灣沒錢、人民貧窮，這幾年還造成兩岸關係緊張，希望蔡英文能睿智帶領人民走向台灣安全、人民有錢。

韓國瑜說，過去的民進黨立委有很多很優秀的，像盧修一、黃信介、陳定南，雖然政黨不同、理念不一樣，他是打從心裡頭尊敬他們，但現在民進黨是變的貪汙、腐敗、愛權力，以前印像中的民進黨已不見了，所以2020需要改變。

台灣人民現在過的好辛苦，現在辛苦不可怕，可怕的是看不到未來，不知未來在哪裡，2020不是只是在選1個總統，大家要警覺，2020年若國民黨沒辦法重返執政，可能未來連中華民國都保不住，因此2020年是中華民國生死保衛戰，不管你銀行有多少錢、有多少房地產、有多少鑽石黃金，你都沒辦法改變台灣政治，而唯一能改變的，就是大家手中的選票。

韓國瑜希望柯P把「孤狸」2字收回去

(中時 )