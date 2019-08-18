北、北屯區14座友善共融公園改善工程，18日舉行聯合開工祈福儀式，打造全區無障礙通行環境。（張妍溱攝）

台中市推動「美樂地計畫」打造33座公園為「無障礙友善共融公園」；北、北屯區14座友善共融公園改善工程，18日舉行聯合開工祈福儀式，打造全區無障礙通行環境，新增磨石子溜滑梯等親子遊戲設施，預計2019年底完工。

市長盧秀燕指出，北、北屯區公園普遍老舊，2區總人口數約43萬人，市府這次辦理14座友善共融公園改善計畫，投入總經費約2930萬元，總工期210天，未來提供市民友善、舒適的休憩空間。公園零死角及兒童遊戲場安全性最重要，從廁所燈光、無障礙空間等逐步改善，讓民眾放心帶孩子來公園玩享受親子時光。

建設局指出，北、北屯區共融公園改善計畫，包括北區英士、山西、曉明、梅川、英才、中清、長青、尚德及太原公園；北屯區松勇、旅順、景賢、3分埔及豐田公園共14座公園；每座公園的休憩、遊戲區等，都符合地方民情、規畫不同。

建設局長陳大田局表示，友善共融公園內步道皆重新整平、加寬並設置無障礙斜坡道，部分公園增設尿布式、鳥巢式盪鞦韆及磨石子溜滑梯，兒童遊戲場設備皆符合國家標準，逐年在全市推動共融公園改善及新闢工程，成為大人小孩真正的「美樂地」。

(中時 )