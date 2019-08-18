李欣恬／台北報導

有如十二少與如花穿越陰陽界、人鬼繾綣的劇情，香港作曲家陳慶恩全新編創作品室內樂歌劇《鬼戀》，挑戰以音樂描繪人鬼相戀的冷熱交織場景。

由於劇中男女主角是因為買菸而相識，這關鍵的一瞬，讓陳慶恩也把打火機點火的聲音，寫進音樂裡，陳慶恩表示，因為語韻的關係，寫作中文歌劇比寫作外語歌劇還困難，「為了讓觀眾聽懂歌詞裡的抑揚頓挫，我謹慎考慮每一個音符，必須符合每個角色說話的語氣，以及各自的性格呈現。」

《鬼戀》改編自作家徐訏小說，這部小說曾在1996年被改編成電影《人約黃昏》，由香港影帝梁家輝主演，2014年由上海現代人劇社改編成話劇，2018年由陳慶恩作曲、劇作家意珩重新編劇，改編成室內歌劇版本，在香港首演。故事描述一名男子，在冬夜裡遇見一名美艷冰冷的女鬼，想對她示好，卻屢屢遭到拒絕的狀態。

陳慶恩表示，這段人鬼相戀，因距離和得不到而顯得刻骨銘心，他也透過音樂呈現這冷熱交織的狀態，「女主角的音程我使用4度和7度，展現她的冰冷和距離，但她中間講自己的故事時，我也賦予一點溫度，男主角的旋律相對抒情，我運用了中國戲曲的流水板表現。」

擔任演出男主角的男高音柯大衛則表示，他飾演的是一名喝醉酒的人，「整齣戲幾乎都站在舞台上，要表現半醉、半清醒的狀態，是一大挑戰。」

陳慶恩說，雖然劇情走向略顯冷峻和緊張，但他透過音樂調整氣氛，「人生其實就像跳探戈，裡面我也用了探戈音樂，還有流行曲《瘋狂世界》、《何日君再來》，也有貝多芬的《月光》奏鳴曲，這些是觀眾熟悉的曲調。」演出將於9月27日至28日，在新北市板橋台灣藝術大學表演廳登場。

(中時 )