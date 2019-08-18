丁噹月初在「超犀利趴10」不慎發生意外，從2.1公尺高處升降台跌落台下，造成髖關挫傷及肌肉拉傷，她當下強忍巨烈疼痛，「不要命」地完成演出！丁噹18日受訪，透露當時有鼓莫名的力量拉著自己往後走，忘了升降台已降下準備接嘉賓J.Sheon上台，她下一秒隨即踩空、摔到台下，「下去後我想到只要我唱出聲大家就不會擔心，我抓著J.Sheon的手向他示意要繼續演出」，非常敬業。

演出後她還做完訪問才搭救護車就醫，丁噹說：「我第一坐輪椅、第一次坐救護車，到醫院才發現自己好餓。」也不顧自己的傷，反倒安慰J.Sheon，要他趕緊去拜拜；事發隔天她飛回家，媽媽見她坐輪椅進家門臉色大變，擔心地說：「太可怕了！妳要不要乾脆提早退休？」讓她哭笑不得。

她2014年在小巨蛋舉辦演唱會時曾摔落舞台，沒想到意外再度發生，「演出時有太多未知的事情，考驗歌手的應變能力」，對於那鼓莫名力量拉著自己往後走「不會想太多」。她近期每天用「海鹽跟啤酒」泡澡治療，自嘲「我好像一道被料理的薑母鴨」，乖乖養傷，務求下個月連續9場的《搭錯車》音樂劇順利演出。

丁噹日前演出時不慎跌落舞台。（相信音樂提供）

(中時 )