台中市長盧秀燕抽出最大獎的豪宅幸運得主，除可入住千萬豪宅，豐原太平洋百貨也大力贊助10萬元入厝金禮券。（盧金足攝）

台中購物節活動自7月10日開跑至今，已創造超過25億元消費金額，周邊如飯店、伴手禮、交通旅遊、商圈等經濟效益也跟著提升。18日台中購物節邁入最高潮，市長盧秀燕在律師見證下，在台灣大道市政大樓府前廣場抽出千萬豪宅得主，由豐原區王小姐幸運抽中，最大獎的幸運得主除可入住千萬豪宅，豐原太平洋百貨也大力贊助10萬元入厝金禮券，得獎者入住後還可以購買家電等用品，一次中獎雙重好運。

台中購物節千萬豪宅首獎，坐落北屯區四平路，為2房2廳2衛新成屋(含平面車位)，約38.75坪，是今年剛完工的建案，臨近崇德路、11期生活圈，且周邊有仁和廣福公園、昌平公園及仁美國小等公共設施，生活機能成熟完備。

經發局表示，為期40天、跨越6個禮拜的台中購物節，每周都以1輛汽車作為最大獎，抽獎的筆數快速成長，從第一周的40多萬筆到第6周近千萬筆抽獎筆數，目前5輛汽車的得獎者均已確認得獎資格，其他獎項也都在陸續領取中。

今日最大獎的幸運得主除可入住千萬豪宅，豐原太平洋百貨也大力贊助10萬元入厝金禮券，讓得獎者入住後還可以購買家電等用品，一次中獎雙重好運。

(中時 )