Celta de Vigo 1-3 Real Madrid

We started La Liga with the right foot. These lads really shut up my fuckin' mouth (only in this match). Toño Kroos, what a great goal of the german 🇩🇪

Keep it up, lads!#HalaMadrid #ToniKroos pic.twitter.com/qEb4IaXW1W — Elpy Tudo 🇲🇽 (@TheVikingTJ) 2019年8月17日

2019-20西班牙足球甲級聯賽第一輪，皇家馬德里3：1擊敗塞爾塔維戈，皇馬陣中德國籍好手克羅斯（Toni Kroos）更演出一記展現高超技巧的遠射，看得皇馬教頭席丹（Zinedine Zidane）都不敢置信地摸了一下頭。

克羅斯這精采的一球出現在比賽第61分鐘，巴西籍隊友馬塞洛（Marcelo）在禁區外把球傳給克羅斯，克羅斯運球帶了幾步，在防守者還沒逼近他時出其不意起腳射門，球往球門左上方而去，儘管塞爾塔維戈的門將布蘭科（Ruben Blanco）伸手飛身撲救，仍然晚了一步，皇馬本戰第2顆進球入手。

克羅斯(右後)進球後和隊友慶祝。(美聯社)

克羅斯這一記漂亮的進球，給幾分鐘前才因為「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）被判紅牌下場、球隊只能10打11的皇馬注入強心針，開季第一輪就有進球，相信對克羅斯也是很大鼓勵，上個賽季他只有在歐冠幫皇馬踢進一球，表現遜於西甲2017-18賽季的5顆進球。

(中時電子報)