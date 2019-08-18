首屆「台中購物節」18日由市長盧秀燕抽出最大獎千萬豪宅幸運得主。（盧金足攝）

台中購物節千萬豪宅得主18日出爐，市長盧秀燕抽出最大獎的千萬豪宅，由住在豐原區的王小姐抽中，擔任會計的王小姐當時正搭計程車要返家，接到盧秀燕callout電話，直呼「怎麼可能？真的中獎了嗎！」盧表示，為期六周購物節創造25億商機，明年將再舉辦購物節「拚經濟不是口號！」

抽中大獎的王小姐，在接到盧秀燕電話時，驚訝的說，沒想到自己會被財神爺眷顧，當初是花6萬元參加旅行社出國旅遊，沒想到這麼好運。

盧秀燕問她現在人在哪裡，王小姐一直說「這是真的還假？」興奮心情藏不住，最後冷靜下來說「正在坐計程車，要搭車回家」，近8分鐘對話，仍無法相信自己中獎，盧說「就是妳中獎，抽中台中市首屆官方購物節第一大獎千萬豪宅，恭喜妳！」聽到全場恭喜掌聲後，王小姐高興的說「如果有榮幸能請市長吃飯！」

盧秀燕感謝台中市與大台中不動產公會捐贈千萬豪宅，還附贈停車位，抽中後稅金由公會負擔，豐原太平洋百貨贊助10萬元入厝金禮券，得獎者入住後還可購買家電等用品，一次中獎雙重好運。

新聞局長吳皇昇表示，市府投入3000萬舉辦購物節，抽獎序號總筆數暴增至874萬0646筆，第一次舉辦創造25億元以上的商機，效益和成長量已成功為台中拚經濟，希望將台中打造成一個活力又有品牌的城市。

千萬豪宅坐落北屯區，為2房2廳2衛新成屋，含停車位約38.75坪，今年剛完工的建案，臨近崇德路、11期生活圈，周邊有仁和廣福公園、昌平公園及仁美國小等公共設施，生活機能成熟完備。

(中時 )