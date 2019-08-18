田亞霍18日在西門紅樓舉辦新專輯《UNHERO》簽唱會，首唱新歌〈我累了，你淚了嗎〉，創作靈感來自好友分手；24歲的他之前曾透露與交往4年半女友感情趨於平淡，外傳他近日已恢復單身，對此田亞霍今否認和女友分手，僅透露女方因大他5歲、背負結婚壓力，兩人曾為婚事意見不同起爭執，他說：「感情這事說不準，順其自然。」

田亞霍認為談感情不應預設未來立場、為結婚而結婚，他說：「我的工作比較不適合結婚，她想要一個平凡的家庭。」兩人對婚事訂於何時看法不同，曾為此吵架；兩人後來怎麼和好？田亞霍表示睡一覺起來隔天就沒事，坦言自己對結婚一事有逃避的心態，「希望自己先拚事業，新專輯裡有很多曲風都很喜歡，想衝一波」！

跨刀演出〈我累了，你淚了嗎〉MV的林哲熹、潘綱大今現身簽唱會支持，兩人不僅親自下麵，還送上大麥茶為田亞霍打氣！飲食偏愛重口味的田亞霍，看到麵裡加了特製辣醬，開心直呼：「我口味真的很重！曾挑戰過韓國第一辣的地獄泡麵，吃到最辣的程度沒問題！」田亞霍接下來將於24、25、31日前往台南、高雄、花蓮及台中舉辦簽唱會。

田亞霍今在西門紅樓辦簽唱會。（盧禕祺攝）

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