俄羅斯軍方提議，未來俄國飛行員將配備體型緊緻的PP-2000衝鋒槍，做為防身武器，它的體型小，可以收納在在彈射座椅下，比起AKS-74U卡賓槍來的更方便。

防衛世界(Defense World)報導，原本俄國飛行員的防身武器是卡拉什尼科夫AKS-74U突擊卡賓槍，此槍與俄國陸軍步兵使用的AK-74大致相同，口徑同樣是5.54公釐，只是槍托可收折，槍管較短。不過即使如此，它的體積仍然太大了一些，因此俄國軍軍方已經提出了一項建議，研究改用非常緊湊的PP-2000，代替AKS-74U，來做為飛行員未來的防身武器，據塔斯社的報導，俄國國防部對此提議偏向贊成。

PP-2000衝鋒槍，是圖拉設計局(Tula)研發的輕量衝鋒槍，使用9x19公釐的手槍彈，長58.2公分，重量僅有1.4公斤，與之相比，AKS-74U長73公分、2.7公斤，顯然PP-2000更輕更小巧。

PP 2000 9mm Submachine Gun

PP-2000可像手槍一般手持發射，也有金屬鉤的槍托作為肩部支撐，它的後膛鎖桿和彈匣的閂鎖按鈕，可以重新安裝在任何一側，這使得慣用左手的左撇子也可以很適應。俄國的裝甲兵已經使用PP-2000做為防身武器。

(中時電子報)