與會貴賓與太極門弟子一起切蛋糕慶祝27周年館慶。（圖／太極門提供）

太極門弟子與來賓分享太極門推動愛與和平。（圖／太極門提供）

「同心齊揚善！」太極門攜手播下善的種子，希望世界往善的方向發展。（圖／太極門提供）

太極門台中道館18舉辦27周年館慶，台中市副市長楊瓊櫻及多名立委、議員到場祝賀，肯定太極門27年來為積極推動愛與和平、人權教育、良心時代運動等多項活動，在中部地區散播愛的種子，澆灌和平的幼苗，為紛擾的社會開創祥和大道。

楊瓊櫻代表台中市長盧秀燕前來祝賀，楊瓊瓔表示，很感動每一個師兄姊在世界的每一個地方，大家都是盡本分的在做，一個人、一個社會如果可以盡本分，那這個人、這個社會一定nice。

她力讚因為有太極門的付出，讓社會更加安定，與盧秀燕推動「活躍台中，健康市民」的理念完全一致。

立法委員顏寬恒指出，對太極門師父洪道子博士帶領弟子走遍五大洲推動愛與和平，表示敬佩，在紛亂的社會政局中特別需要像太極門所推動的愛與和平的理念，人與人之間的和平就會造成社會一股穩定的力量。

掌門人洪道子博士在祝賀詞中指出，「和平需要愛，愛需要平衡，良心就是愛與和平的指南針。唯有人人良心覺醒，善念時存、善行日行，良心指南針就能自動引領世人邁向良善的社會，世界一家的和平願景即能實現。」

太極門台中道館表示，27年來秉持該核心價值，在中部地區推廣愛與和平的理念，太極門弟子蔡孜才表示，因為練氣養生擁有健康的身心，讓他有能力結合師兄姊的力量，參與台中燈會、跨年等多場大型活動展演，並藉此宣揚愛與和平的理念，播撒愛與和平的種子。

台中道館特別安排健康講座，邀請醫師林志恭分享如何練好氣？健康靠自己的養生方法，智慧講座力邀蔡孟樵分享如何在競爭激烈的環境中充實自己，成為國際人才；蔡孟樵曾經多次參與聯合國NGO會議，豐富的國際會議經驗，年紀輕輕就當上外商公司主管。

蔡孟樵指出，要成為國際企業所重視的人才需具備多項特質與能力，包括國際觀、溝通能力、團隊合作、快速反應等等，這些特質都是需要刻意練習與培養，重視人道關懷、參與公共議題及關注國際及人權議題等都是練習的好機會。

台中館27年周年館慶，以健康講座、智慧分享、功夫茶、街頭藝人、采風巷，內容豐富，充滿歡樂氣氛與正向能量，最後由台中館邀請與會貴賓「攜手同心齊揚善」，播下善的種子，希望世界往善的方向發展。

(中時 )