演員吳翔震在國片《緝魔》飾演「終極大魔王」，必須帶著特效傷妝演出，通過試鏡時還一無所知，開拍前為打造出貼合臉型的皮膚，才被要求全臉上石膏打造人臉模型，當時只剩2個鼻孔能呼吸，因此驚覺自己有「幽閉恐懼症」，「覺得墮入深淵，很像掉進黑洞出不來，甚至覺得不能呼吸，差一點就放棄。」

吳翔震當下想請特效師停手，但擔心被換角，忍耐到最後，因不能說話，只能用紙筆寫上：「快！」希望大家能加速作業。而每次演出都必須畫上特效妝，「從臉到臀部要花6小時。」大銀幕上已看不見本人的帥氣臉龐，也讓他遺憾說：「第一部電影看不到臉，有點可惜。只能安慰自己珍妮佛勞倫斯在《X戰警》也把臉畫成藍色。」幸好粉絲在映後都有說出他演的角色。

吳翔震平日外型高大帥氣，但在片中彷彿化身為另一個人。（資料照）

吳翔震每次拍片前都要花6小時上特效妝。（吳翔震工作室提供）

由於該角一出場就必須令人印象深刻，有幾幕卻戴著頭套出場，吳翔震只能用肢體表達情緒，他在拍攝期間完全投入陰鬱情緒，「雖然出場沒有幾幕，但擔心『魔』不成氣候，一出場就需要有震撼感，否則後面沒辦法收尾。」

該片殺青後，吳翔震自認變成《X戰警：黑鳳凰》中的女主角琴葛雷，心中彷彿住了一隻野獸，「演到『ㄎ一ㄤ』掉，後來去學氣功讓自己『動起來』。」他甚至重新建構生理和心理，「身體一直去旅行，回宜蘭老家放假，心理就靠繪畫發洩。」考慮未來開畫展，接下來更期待偶像劇和輕喜劇找上門。《緝魔》全台熱映中。

(中時 )