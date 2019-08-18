以色列表示，以國軍隊17日晚在加薩邊界對巴勒斯坦武裝分子開火；控制加薩的激進組織哈瑪斯衛生部18日指出，有3人因此喪命。這是以巴緊張邊境爆發的最新衝突。

以色列軍方表示，加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦好戰分子17日晚朝以色列發射3枚火箭後，以軍出動戰車和直升機開火反擊。巴勒斯坦在24小時之內已對以色列進行2次襲擊。

巴勒斯坦武裝勢力發動攻擊後數小時，以色列軍方表示，「部隊在加薩走廊北部安全圍牆附近發現幾名可疑武裝分子」，並出動攻擊型直升機和戰車朝他們開火。

伊斯蘭激進團體哈瑪斯（Hamas）所控制加薩走廊的衛生部指出，以軍在加薩北部貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）的這場攻擊造成3人喪生，另有一名巴勒斯坦人受傷住院治療。

以色列表示，昨晚有2枚巴勒斯坦火箭被以軍防空系統攔截，但沒有對第3枚火箭做出詳細說明。

警方表示，以色列沒有傳出人員傷亡的消息，不過，有一枚火箭的碎片掉落在南部史德洛特市（Sderot）的一處民宅。

以色列醫護單位指出，他們接收6名患者。其中2人在跑向避難所時受到輕傷，另外4人則是恐慌症發作。

(中央社)