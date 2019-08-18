來自澳門的團體「MFM」將9月11日來台推出首張國語專輯《限時動態》，由成員羅嘉豪、祖絲和AJ組成，他們日前頂著36度的高溫在澳門的海邊拍攝專輯封面，希望讓台灣朋友看見澳門景色之美，拍到正中午時，體感溫度直飆45度，他們仍強忍烈陽擺出各式各樣姿勢，十分有氣勢。

不過當天團員祖絲和AJ都抹了防曬，只有嘉豪忘了塗，在拍攝結束後，嘉豪發現自己的脖子居然整個曬黑，被友人笑虧：「你穿高領毛衣嗎？」他表示近日有針對脖子勤加美白，盼來台前不會有色差。

此外，MFM成軍於2015年，在正式取團名之前，他們在歌唱、選秀比賽脫穎而出，MFM意思是Male Female Male、也是澳門國際機場的縮寫代碼，寓意為把澳門流行音樂帶到全世界。剛好他們和知名的澳門威尼斯人淵源頗深，祖絲任企業傳訊 、AJ任特別項目企劃工作多年，獲威尼斯人酒店支持開唱。

他們曾獲澳門演藝人協會頒發「最受歡迎組合獎」，連續拿下澳門許多頒獎典禮的大獎。這次來台推出新輯，全部詞曲都由嘉豪和AJ包辦創作，3人也應粉絲敲碗，在新作中特別收錄了各自的獨唱歌曲。

(中時 )