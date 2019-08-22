網友肉搜出疑似女港警社群媒體帳號。（疑似女警ig照）

疑似超胸女港警私人照。（圖／翻攝自疑似女警IG）

香港反送中示威持續，港警與示威民眾間的對峙受到關注。但一名香港女警卻因為警用背心都罩不住的「突出」身材，在網路引發熱議，連台灣網友看到都忍不住說：要挺港警了！

上週日（18日）香港民間人權陣線在維園舉辦「流水式集會」，大批警方集結待命。據三立新聞報導，其中有名女警特別「吸睛」，白色貼身上衣遮不住她傲人上圍，警用背心罩都罩不住。有網友將她照片PO上網，還形容「大波女警用導彈嚇小朋友」。

女警照片迅速在網路流傳，網友也紛紛肉搜起底她的個人資料，發現疑似女警的臉書、IG等社群媒體帳號，女警分享許多包括泳裝、比基尼、內衣等吸睛照，傲人曲線一覽無遺，追蹤人數狂飆至2萬多人。

就連PTT網友也前往「朝聖」，忍不住留言「霸王花？」、「我決定週休飛去香港支援」、「香港和平靠她了」、「啊嘶！我支持香港警察」、「胸不巨 何以聚人心 ！」。

(中時電子報)