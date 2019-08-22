今年七國集團（G7） 會議即將於法國舉行，川普20日再次對歐盟放話，揚言只要對歐洲汽車課稅，歐盟就會滿足他想要的一切；這是先前美歐達成「牛肉協議」，歐盟提高美牛進口配額後，川普對美歐貿易糾紛所採取的行動。

根據美媒CNBC20日報導，川普認為汽車關稅是美歐貿易戰畔的終極籌碼，表示「雖然歐盟總是對我們開高價，要和他們打交道很困難，但我們手中有所有的籌碼，因為我們所要做的就是對他們的汽車增稅，他們就會給我們想要的任何東西，畢竟他們想在美國賣出百萬輛賓士與BMW」。

報導指出，此次是川普先前與歐盟達成「牛肉協議」後，再次威脅歐盟在美歐貿易上讓步。美歐「牛肉協議」指出，免稅的美牛出口總額將從1.5億美元增加到4.2億美元，增幅幾乎漲三倍，讓飽受貿易戰波及的美國農民得以鬆口氣。

川普對於外國進口汽車一向念念不忘。今年川普曾誓言要對歐日等汽車大國增關稅，但在五月中旬時決定延後180天後再做決定。另外，在簽署「牛肉協議」時，川普還拿汽車關稅開了個玩笑，稱要對歐盟汽車徵收25%的關稅。

根據歐盟統計，2017年歐盟對美國出口了總價值為580億美元的汽車和零部件，如對汽車開徵25%關稅，則每輛對外出口的歐洲汽車的售價將增加1萬歐元；而經濟合作與發展組織（OECD）分析統計顯示，歐元區內受汽車關稅為汽車產業鏈重地德國，一旦增稅勢必影響嚴重。而歐盟七月也曾表示，若美國對歐盟汽車徵收懲罰性關稅，歐盟將對價值350億歐元的美國商品加徵額外關稅。

(中時電子報)