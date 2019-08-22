美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）荒淫無度，日前在獄中輕生結束他荒淫的人生，隨著法庭文件內容不斷曝光，他的英國名援前女友也被爆出，曾幫他招募未成年少女，甚至開班授課，教導性奴少女們如何為艾普斯坦「服務」。

Business Insider報導，3名受害者周二(20日)透過訴訟書，指出艾普斯坦的名媛女友Ghislaine Maxwell的虐待，她不但為他培養性奴，還親自訓練。一名受害者指出Ghislaine Maxwell親自教學，循序漸進的教學，讓她得以在2006年登上艾普斯坦的私人小島聖詹姆斯島上為其服務。

據悉，Ghislaine Maxwell親手示範如何手動取悅艾普斯坦，並且確保數個女孩隨時待命以便提供性服務。受害人還表示，艾普斯坦同時也沒收了她的護照，因此她無法自願離開該島。

不過Ghislaine Maxwell對於這些指控都全盤否認。

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