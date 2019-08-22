今年才風光成為NBA史上首位華裔美籍身分摘冠球員的林書豪，如今隨著遲遲沒有NBA球隊傳出招募消息，加上他今年亞洲行透露不少「徵兆」，看來加盟大陸CBA快成事實，就等CBA新球季球員註冊截止日(8月31日)揭曉了！

其實林書豪今年亞洲行早已曝露跟以往完全不同的跡象，因為過往他的亞洲行舉辦期間，包含台灣和大陸等地行程，最多進行1個月左右，他就會返美展開NBA季前訓練，反觀今年亞洲行從7月17日展開，他直到現在仍然留在大陸。

扣除短暫停留台灣5天，林書豪目前在大陸的行程，至少還要待到9月4日以後才可能返美，前後加起來，豪哥今年暑假等於待在大陸45天，其中大部分時間幾乎都在北京，難怪如今謠傳他最有可能加盟的CBA球隊就是北京首鋼。

而在今年7、8月的暑假期間，向來熱愛發布社群媒體動態的林書豪，也相當反常，整個暑假在官方推特和IG上面，竟然只發了3則動態，反觀他的大陸微博一口氣發了快20則，如此大幅改變社群媒體使用習慣，也讓外界猜疑不已。

最後也是最關鍵的徵兆，就是林書豪突然宣布跟大陸球鞋廠商特步簽約，畢竟特步已經很久沒找NBA球員代言，如今卻跟豪哥簽下長年代言合約，或許就在表示豪哥未來恐怕跳槽CBA機率很高，畢竟特步幾乎沒在推廣NBA市場。

這些徵兆或許不算什麼，只是如今都快8月底，林書豪仍沒跟任何NBA球隊傳出加盟「謠言」，僅有俄羅斯中央陸軍隊表達過招募意願，豪哥雖未直接拒絕，俄羅斯中央陸軍卻已改簽其他外援取代，也代表他沒想過前往歐洲打球。

儘管北京首鋼已經簽下尤度、賈斯汀漢米爾頓兩名「大外援」，卻可能簽「第三外援」，林書豪加盟北京可能性仍在，隨著NBA球隊仍然對他興趣缺缺，目前豪哥加盟CBA機會還是遠大於NBA，反正8月31日這天就會揭曉了！

(中時電子報)