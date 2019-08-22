一名輕熟美女工程師因為遇人不淑不僅人財兩失，最後更慘遭殺害焚屍，就連骨灰也被灑入大海「什麼都沒剩」，相當淒慘。日前新加坡高等法院正式宣判，渣男謀殺罪名成立，判終身監禁。據悉，此案是新加坡司法史上第二宗在找不到死者遺體的情況下，被告就被判處謀殺罪名成立的案件。

大陸一名31歲崔姓美女工程師，因為失戀在前男友的公寓外大哭，當她遭到保全驅趕時，一名邱姓男子出現安慰，他不但好言好語的安撫，更趁機對她示愛二人因此戀愛，不過沒多久，崔就發現邱已婚，邱謊稱自己回復單身，更瞎扯他是洗衣店少東，但實際上邱只是名普通員工不但曾經破產，還是一個有太太與小孩的人，並且劈腿多名女子是名渣男。

兩人交往期間，邱向崔借了2萬新加坡幣(折合台幣約45萬)來投資，又從其他女友處取得1萬新加坡幣還給崔。東網報導，2016年7月12日，崔與邱發生爭執，崔揚言要到邱的公司揭穿他所有謊言，但之後就被邱帶上轎車，兩人在車上有起了爭執，最後邱掐死崔並且買了汽油焚屍，燒了3天3夜將其骨灰灑進大海。事後，警方在桉發現場，只找到少量毛髮、骨灰及衣服殘留物。

當時邱透過律師辯稱，自己是遭到崔的挑釁，二人發生激烈爭吵下自己控制不住才犯案，而且自己患有「間歇性暴怒症」（Intermittent Explosive Disorder），希望藉此脫罪。邱的律師也提出邱患有間歇性暴怒症，會突然情緒暴躁。有醫生亦證實，邱的太太也被他家暴摧殘長達兩年。

不過法官19日表示，不接受邱男提出的「為了讓受害者善終，才燒毀遺體」的說法，也不接受邱說他和崔兩人非戀人關係，以及崔在車內有對他施暴的說法。法官雖接受邱患有間歇性暴怒症，但不足以影響他殺人焚屍。

不過法官也認為，只有在罪犯表現出惡意，或者有公然無視人命情況下才會判處犯人死刑。而此案的邱男，沒有跡象證據可以判斷他在見到崔女時就預謀要殺人，且控方也沒要求要判處邱死刑，而是要求判他終身監禁，因此判邱終身監禁。

(中時電子報)