南投縣一名老翁耳朵常感到耳朵搔癢，好像積了許多耳垢，卻怎麼挖也挖不出來。最後他因為耳朵出現了流出帶血絲分泌物，甚至聽不到的情況，趕緊就醫。醫師檢查發現他耳內長滿乳突狀腫瘤，切片證實感染俗稱的「菜花」，但老翁其他部位都沒有，推測疑在理髮店掏耳朵感染他人病毒。

中央社報導，衛福部南投醫院耳鼻喉科醫師吳昭寬說，這名患者經手術切除腫瘤，右耳聽力恢復正常。為什麼耳朵會長菜花？是因為該病患不定期到家庭理髮店剪髮，店家也提供刮鬍子、挖耳朵等服務，推測可能是理髮店使用非拋棄式掏耳朵工具，而使外耳道意外感染其他客人病毒。

吳昭寬表示，菜花源於人類乳突瘤病毒，感染方式主要是接觸性感染，如口腔、生殖私密處等，都是病毒對人體常見的侵犯位置。致於為何菜花會長在耳朵內？吳昭寬解釋，若手碰觸私密處未洗乾淨，會經由再摸耳朵或挖鼻孔，病毒因此跨區感染。也因為如此，讓許多民眾可能已經感染菜花而不知。最好不要與他人共用私人衛生用品，接觸過公共場所用品應洗手。

菜花是良性腫瘤，感染初期不痛不癢，很少有不適症狀，因此也容易被忽略，但吳昭寬表示，若疏於注意或是延遲就醫，仍有癌變可能性。

老翁耳朵流出帶血絲分泌物，甚至聽不到，醫師以內視鏡檢查，發現老翁右耳長滿乳突狀腫瘤，切片證實感染菜花。（圖/中央社/南投醫院提供）

(中時電子報)