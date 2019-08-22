輕度颱風「白鹿」恐將貫穿中央山脈，成為穿心颱，但問題在於白鹿究竟會增強到什麼程度。對此氣象臉書粉專《台灣颱風論壇》貼出一張圖，指出白鹿向前行的「冰與火之路」，若白鹿往北偏，自己就GG了。

颱風論壇21日晚間貼出了一張海水熱含量照片，白鹿的路徑前方，海水的冷水區與暖水區正好一分為二，上方是「冷水坑」，下方則是「暖水池」，颱風論壇小編表示，白鹿到台灣強度的強弱，就全看自己怎麼走，要是往北偏，提早進入台灣東部海域，踩到冷水坑，那就軟爛到底；若是往西偏，踏入暖水池，從靠近巴士海峽的地方襲台，那麼強度還會增強一些。

相信不少人都知道，影響颱風強度的關鍵在於海水熱含量，熱含量高，暖水層厚，不怕颱風翻攪，還會持續供應颱風熱量，讓強度大增；海水熱含量低，暖水層淺薄或海溫偏低，颱風一攪拌，海溫就低於26度，能量供應因此中斷，颱風也會減弱。因此白鹿未來還會不會增強，就看颱風本身怎麼移動。

(中時電子報)