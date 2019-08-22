王定宇深根基層，地方大小事總能見到他衝現場。(曹婷婷攝)

挾著本屆立委全國第一高票，台南第6選區民進黨立委參選人王定宇尋求連任被看好勝券在握，對手藍營從遲遲找不到人應戰，近來已有前國民黨主席洪秀柱表明遷戶籍到東區積極求戰，王定宇選戰步調未受影響，一如他所說，「每一場選戰都是艱困選區、每一場都是硬戰」，從他認真問政、勤跑基層態度即可窺見。

王定宇學生時期開始參與學運，2002年當選市議員，此後，連選連任，2016年參選立委，以超過15萬票、72.05％的高得票率，獲得壓倒性勝利，更一舉成為該屆選舉「全國第一高票」。王定宇從政以來，積極參與地方事務且深耕基層，地方大小事幾乎都可見他的身影，認真形象深植人心。

深諳市民在乎的是服務、地方發展，王定宇雖然不時獲邀政論節目討論政局，但多數時間都留給選民，和民眾站在第一線，淹水、地震、農損、路毀等關鍵時刻，他往往衝第一現場，不會委請他人代勞，隨時讓選民看得到、感受得到他重視民瘼，抓住選民的心。

再者，王定宇有別於其他傳統民代的利器是網路。眾所皆知網路聲量是貼近選民很重要的關鍵一環，不過，卻未必人人都則有辦法掌握箇中訣竅，王定宇在網路則享有相當高的人氣，個人臉書粉絲專頁就有超過23萬按讚人數。

王定宇幾乎每天都會固定在臉書針砭時事，針對當日發生政治要聞提出「個人獨到觀點」，往往都能吸引媒體跟進，每篇貼文也可達上千甚至上萬個按讚數，此外，敢言作風，也讓王定宇在評論諸多時事，順利贏取民眾關注與支持，善用科技工具，達到自我宣傳效益。

(中時 )